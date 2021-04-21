22-23 апреля пройдет инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. Участники мероприятия, среди которых и президент России Владимир Путин, в формате видеоконференции выскажут свое видение касательно преодоления климатического кризиса.

Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, назначенной на ноябрь этого года.

Форум начнется завтра в 15:00.

Отметим, что о проведении саммита президент США Джо Байден объявил спустя несколько дней после того, как в январе вернул Штаты в Парижское соглашение по климату. Из этого договора государство вышло в 2020 году по инициативе тогдашнего главы государства Дональда Трампа.

Стороны обсудят сокращение выбросов до 2030 года с целью удержания предела потепления в 1,5 градуса, мобилизацию финансовых средств на борьбу с климатическим кризисом, экономическую выгоду от перехода к новой экономике с "зеленой" энергетикой и другие вопросы.

Саммит также приурочен ко Дню Земли, который отмечается каждый год 22 апреля. Также даты проведения мероприятия совпадают с датой пятой годовщины подписания Парижского соглашения.

Кроме Путина, в нем примут участие первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Польши, Турции и других стран. Президент Украины Владимир Зеленский среди участников онлайн-мероприятия не значится. Приглашение ему также не высылали.

Полный список выглядит следующим образом:

Премьер-министр Гастон Браун, Антигуа и Барбуда Президент Альберто Фернандес, Аргентина Премьер-министр Скотт Моррисон, Австралия Премьер-министр Шейх Хасина, Бангладеш Премьер-министр Лотай Черинг, Бутан Президент Жаир Болсонару, Бразилия Премьер-министр Джастин Трюдо, Канада Президент Себастьян Пиньера, Чили Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика Президент Иван Дуке Маркес, Колумбия Президент Феликс Чисекеди, Демократическая Республика Конго Премьер-министр Метте Фредериксен, Дания Президент Урсула фон дер Ляйен, Европейская Комиссия Президент Шарль Мишель, Европейский Совет Президент Эммануэль Макрон, Франция Президент Али Бонго Ондимба, Габон Канцлер Ангела Меркель, Германия Премьер-министр Нарендра Моди, Индия Президент Джоко Видодо, Индонезия Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль Премьер-министр Марио Драги, Италия Премьер-министр Эндрю Холнесс, Ямайка Премьер-министр Ёсихидэ Суга, Япония Президент Ухуру Кениата, Кения Президент Дэвид Кабуа, Республика Маршалловы Острова Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика Премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия Президент Мухаммаду Бухари, Нигерия Премьер-министр Эрна Сольберг, Норвегия Президент Анджей Дуда, Польша Президент Мун Чжэ Ин, Республика Корея Президент Владимир Путин, Российская Федерация Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Королевство Саудовская Аравия Премьер-министр Ли Сянь Лунг, Сингапур Президент Матамела Сирил Рамафоса, Южная Африка Премьер-министр Педро Санчес, Испания Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция Президент Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Объединенные Арабские Эмираты Премьер-министр Борис Джонсон, Соединенное Королевство Президент Нгуен Фу Чонг, Вьетнам

Напомним, 26 марта президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина на саммит по климату. Уже 19 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ принял это приглашение.

13 апреля лидер США в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране, однако это приглашение пока принято не было. 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.