Байден и Путин завтра встретятся на онлайн-саммите по климату. Там будут лидеры 40 стран. Зеленского не будет
22-23 апреля пройдет инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. Участники мероприятия, среди которых и президент России Владимир Путин, в формате видеоконференции выскажут свое видение касательно преодоления климатического кризиса.
Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, назначенной на ноябрь этого года.
Форум начнется завтра в 15:00.
Отметим, что о проведении саммита президент США Джо Байден объявил спустя несколько дней после того, как в январе вернул Штаты в Парижское соглашение по климату. Из этого договора государство вышло в 2020 году по инициативе тогдашнего главы государства Дональда Трампа.
Стороны обсудят сокращение выбросов до 2030 года с целью удержания предела потепления в 1,5 градуса, мобилизацию финансовых средств на борьбу с климатическим кризисом, экономическую выгоду от перехода к новой экономике с "зеленой" энергетикой и другие вопросы.
Саммит также приурочен ко Дню Земли, который отмечается каждый год 22 апреля. Также даты проведения мероприятия совпадают с датой пятой годовщины подписания Парижского соглашения.
Кроме Путина, в нем примут участие первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Польши, Турции и других стран. Президент Украины Владимир Зеленский среди участников онлайн-мероприятия не значится. Приглашение ему также не высылали.
Полный список выглядит следующим образом:
- Премьер-министр Гастон Браун, Антигуа и Барбуда
- Президент Альберто Фернандес, Аргентина
- Премьер-министр Скотт Моррисон, Австралия
- Премьер-министр Шейх Хасина, Бангладеш
- Премьер-министр Лотай Черинг, Бутан
- Президент Жаир Болсонару, Бразилия
- Премьер-министр Джастин Трюдо, Канада
- Президент Себастьян Пиньера, Чили
- Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика
- Президент Иван Дуке Маркес, Колумбия
- Президент Феликс Чисекеди, Демократическая Республика Конго
- Премьер-министр Метте Фредериксен, Дания
- Президент Урсула фон дер Ляйен, Европейская Комиссия
- Президент Шарль Мишель, Европейский Совет
- Президент Эммануэль Макрон, Франция
- Президент Али Бонго Ондимба, Габон
- Канцлер Ангела Меркель, Германия
- Премьер-министр Нарендра Моди, Индия
- Президент Джоко Видодо, Индонезия
- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль
- Премьер-министр Марио Драги, Италия
- Премьер-министр Эндрю Холнесс, Ямайка
- Премьер-министр Ёсихидэ Суга, Япония
- Президент Ухуру Кениата, Кения
- Президент Дэвид Кабуа, Республика Маршалловы Острова
- Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика
- Премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия
- Президент Мухаммаду Бухари, Нигерия
- Премьер-министр Эрна Сольберг, Норвегия
- Президент Анджей Дуда, Польша
- Президент Мун Чжэ Ин, Республика Корея
- Президент Владимир Путин, Российская Федерация
- Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Королевство Саудовская Аравия
- Премьер-министр Ли Сянь Лунг, Сингапур
- Президент Матамела Сирил Рамафоса, Южная Африка
- Премьер-министр Педро Санчес, Испания
- Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
- Президент Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Объединенные Арабские Эмираты
- Премьер-министр Борис Джонсон, Соединенное Королевство
- Президент Нгуен Фу Чонг, Вьетнам
Напомним, 26 марта президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина на саммит по климату. Уже 19 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ принял это приглашение.
13 апреля лидер США в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране, однако это приглашение пока принято не было. 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.