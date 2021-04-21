Это будут первые большие климатические переговоры при администрации Байдена. Фото: РИА Новости

22-23 апреля пройдет инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. Участники мероприятия, среди которых и президент России Владимир Путин, в формате видеоконференции выскажут свое видение касательно преодоления климатического кризиса.

Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, назначенной на ноябрь этого года.

Форум начнется завтра в 15:00.

Отметим, что о проведении саммита президент США Джо Байден объявил спустя несколько дней после того, как в январе вернул Штаты в Парижское соглашение по климату. Из этого договора государство вышло в 2020 году по инициативе тогдашнего главы государства Дональда Трампа.

Стороны обсудят сокращение выбросов до 2030 года с целью удержания предела потепления в 1,5 градуса, мобилизацию финансовых средств на борьбу с климатическим кризисом, экономическую выгоду от перехода к новой экономике с "зеленой" энергетикой и другие вопросы.

Саммит также приурочен ко Дню Земли, который отмечается каждый год 22 апреля. Также даты проведения мероприятия совпадают с датой пятой годовщины подписания Парижского соглашения.

Кроме Путина, в нем примут участие первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Польши, Турции и других стран. Президент Украины Владимир Зеленский среди участников онлайн-мероприятия не значится. Приглашение ему также не высылали.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Премьер-министр Гастон Браун, Антигуа и Барбуда
  2. Президент Альберто Фернандес, Аргентина
  3. Премьер-министр Скотт Моррисон, Австралия
  4. Премьер-министр Шейх Хасина, Бангладеш
  5. Премьер-министр Лотай Черинг, Бутан
  6. Президент Жаир Болсонару, Бразилия
  7. Премьер-министр Джастин Трюдо, Канада      
  8. Президент Себастьян Пиньера, Чили
  9. Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика  
  10. Президент Иван Дуке Маркес, Колумбия
  11. Президент Феликс Чисекеди, Демократическая Республика Конго
  12. Премьер-министр Метте Фредериксен, Дания
  13. Президент Урсула фон дер Ляйен, Европейская Комиссия
  14. Президент Шарль Мишель, Европейский Совет
  15. Президент Эммануэль Макрон, Франция
  16. Президент Али Бонго Ондимба, Габон
  17. Канцлер Ангела Меркель, Германия
  18. Премьер-министр Нарендра Моди, Индия
  19. Президент Джоко Видодо, Индонезия
  20. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль
  21. Премьер-министр Марио Драги, Италия
  22. Премьер-министр Эндрю Холнесс, Ямайка
  23. Премьер-министр Ёсихидэ Суга, Япония
  24. Президент Ухуру Кениата, Кения
  25. Президент Дэвид Кабуа, Республика Маршалловы Острова
  26. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика
  27. Премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия
  28. Президент Мухаммаду Бухари, Нигерия
  29. Премьер-министр Эрна Сольберг, Норвегия
  30. Президент Анджей Дуда, Польша
  31. Президент Мун Чжэ Ин, Республика Корея
  32. Президент Владимир Путин, Российская Федерация
  33. Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Королевство Саудовская Аравия
  34. Премьер-министр Ли Сянь Лунг, Сингапур
  35. Президент Матамела Сирил Рамафоса, Южная Африка
  36. Премьер-министр Педро Санчес, Испания
  37. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
  38. Президент Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Объединенные Арабские Эмираты
  39. Премьер-министр Борис Джонсон, Соединенное Королевство
  40. Президент Нгуен Фу Чонг, Вьетнам

Напомним, 26 марта президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина на саммит по климату. Уже 19 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ принял это приглашение.

13 апреля лидер США в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране, однако это приглашение пока принято не было. 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.

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