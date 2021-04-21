Судьи Окружного административного суда Киева направили обращение в Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи совета Европы. В документе говорится об угрозах независимости судебной власти в Украине в связи с инициативой президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК при отсутствии на то законных оснований.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и законом "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает заключение Высшего совета правосудия для ликвидации суда. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве.

"Так, на официальном сайте Верховной Рады Украины 13.04.2021 года зарегистрирован и опубликован законопроект президента Украины №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда". Содержание законопроекта не направлено на изменение системы судоустройства, так как одновременно с ликвидацией создается тождественный по полномочиям и расположению суд. Его содержание направлено на создание условий для освобождения работающих в нем судей и других работников. Законопроект не предусматривает возможности перевода в новый суд и не указывает на способ сохранения гарантий независимости судей. Зато другим законопроектом президента Украины, внесенным одновременно с предыдущим, предполагается особый порядок ликвидации ОАСК, который отличается от общего правила", - говорится в обращении.

В обращении судьи также указали, что Конституция гарантирует невозможность привлечения судьи к ответственности за принятое им решение. Несогласие с судебным решением можно выразить только в порядке апелляционного или кассационного обжалования. Поэтому президент Украины как гарант соблюдения Конституции не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда таким образом. Также президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК.

Кроме того, эта инициатива президента не была согласована с Высшим советом правосудия как независимым конституционным органом государственной власти и судейского управления, поскольку в ней отсутствует законная цель, а ее реализация невозможна до момента создания и начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей. При этом перевод судей из ликвидированного в новый суд может проходить исключительно на основании и в пределах рекомендаций ВККС.

"Очевидно, что начата незаконная процедура увольнения всех судей ОАСК без их согласия, что запрещено пунктом 3.4. Европейской хартии закона "О статусе судей", а такие действия будут иметь негативное влияние на верховенство права и независимость судебной власти в Украине. Как указано в отчете о прогрессе процедуры мониторинга Ассамблеи (январь-декабрь 2020), эти обстоятельства являются свидетельством давления на всю судебную власть, которая, учитывая свои уставные полномочия, ограничения и стандарты этического поведения, не может предоставить равноценный ответ", - сказано в письме.

В соответствии с международными стандартами одним из необходимых условий независимости судебной власти является то, что судьи не должны подвергаться риску произвольного отстранения от своих обязанностей. Коллектив ОАСК обратил внимание членов ПАСЕ на важность изучения этого вопроса как показателя фактического состояния и процесса реформирования судебной власти и вопроса ее независимости в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Зеленский хочет ликвидировать суд, где часто оспаривают решения власти.

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