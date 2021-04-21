Датчанину, который возмутился грязью в поезде "Укрзализныуи" и сам вымыл шваброй грязное окно, провели экскурсию по депо и устроили показательную уборку вагона. О подробностях этой встречи "Стране" рассказал сам датский журналист Йоханнес Вамберг Андерсен.

Кроме него, на встрече были руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Мероприятие затянулось на более, чем полтора часа.

Андерсен озвучил украинским чиновникам свои идеи по реформированию железной дороги. В частности, предложил выделить 20% дорожного фонда из проекта "Большая стройка" на улучшение железнодорожной инфраструктуры. И датчанину показалось, что чиновники обратили внимание на эту идею. А министр Криклий даже предложил создать онлайн-систему, где пассажиры смогут узнать дату мытья каждого вагона.

"Сначала у нас был деловой разговор, я высказал свои замечания и предложения по работе УЗ. На все мои предложения Перцовский и Криклий отвечали "да-да", но никакой конкретики нет. Хотя у меня было конкретное предложение: докупить "головки" к поездам Хюндай. Но Перцовский сказал, что это слишком дорого. А как иначе? Для реформы нужна политическая воля на высшем уровне, даже выше министра инфраструктуры. В железную дорогу государство должно вкладывать деньги. Даже если отдельно взятые перевозки являются убыточными, то в целом повышение мобильности населения способствует экономическому росту. Понятно, что затраты возрастут, но это небольшие деньги, учитывая эффект для экономики. Но они до сих пор мыслят узкими рамками: мол, денег нет, и все", - считает Андерсен.

После этого перед иностранцем показательно вымыли вагон поезда: на глазах Андерсена четыре сотрудницы "Укрзализныци" занялись генеральной уборкой.

"Этот акт показательной уборки был заранее запланирован. Интересный момент: вагон мыла бригада из четырех женщин среднего возраста. Это традиционно для стран СНГ: женщины несут на себе бремя тяжелого физического труда. Они пришли со спецшвабрами и помыли передо мной один вагон поезда вручную. Мол, это такая весенняя уборка. У них нет закрытого отапливаемого помещения, поэтому, я так понял, что зимой вагоны вообще не моются. Когда температура ниже 5 градусов. Это было такое косвенное объяснение, почему тот самый вагон, который я мыл, был грязным. Но я ездил на этом поезде много раз - вагоны грязные всегда: и весной, и зимой, и летом", - сообщил Андерсен.

При этом даже сам министр инфраструктуры Криклий остался недоволен качеством уборки. Оказалось, что даже после мойки вагон остается грязным.

"Министр провел рукой по желтой полосе на вагоне - она так до конца и не отмылась. Вагон даже после уборки остается грязным. Криклий сказал, что надо поменять технологию мытья, отчитывал подчиненных", - вспоминает Андрерсен.

Также для датчанина провели экскурсию по вагону, который заранее помыли и внутри. Однако сам вагон был новым: не с ковролином, а с линолеумом, и с полками не из кожзама, а из бархата.

"Такие вагоны гораздо легче чистить, чем 90% вагонов в Украине", - считает Андерсен.

Также датскому журналисту показали установку для автоматической мойки вагонов.

"Но проблема, которую также отметил министр, заключается в том, что грязь с крыши (которая не смывается) попадает на мокрые стороны поезда и высыхает, оставляя вагон грязным от грязной воды. Перцовский обещал решить эту проблему, но модернизация моечной установки, опять-таки, будет стоить денег", - комментирует Андерсен.

Иностранец признается, показательная уборка его совсем не впечатлила.

"Надеюсь, что министр действительно заинтересован в улучшении чистоты вагонов и в улучшении работы железной дороги в целом. Но я не знаю, как эту встречу и показательную мойку воспринимать. Вся эта история напоминает типичную советскую традицию, когда начальник завода ругает своих подчиненных в присутствии какой-то комиссии из Москвы. Меня эта уборка не убедила. Потому что никакой конкретики как не было, так и нет. А вагон так до конца и не отмылся", - резюмирует Андерсен.

Ранее "Страна" писала о том, что датчанин, вымывший шваброй окно поезда, поинтересовался, чем занимается набсовет "Укрзализныци".

Также мы сообщали, что экс-руководительницу филиала "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба в полмиллиарда.