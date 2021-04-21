Дополнительные меры по контролю режима прекращения огня на Донбассе должны быть согласованы до 28 апреля (через неделю ровно), а затем их вынесут на утверждение Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Где-то две недели назад я подготовил этот документ и направил его госпоже Хайди Грау (представитель ОБСЕ, - Ред.). Этот документ состоял из двух частей - политическое заявление и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня", - рассказал Кравчук и добавил, что тогда же этот документ направили всем сторонам, но по ряду причин его не выносили на обсуждение.

"А сейчас этот документ и другие документы - от России и ОРДЛО - поступили к подгруппе по безопасности. И вчера обсуждали этот вопрос политические советники, а они скорее обсуждали, как должны действовать кластеры… Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание ТКГ, приступила к конкретной работе", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, накануне Киев заявил, что на ТКГ взяли за основу украинский документ по прекращению огня.

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