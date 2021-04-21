В 00:00 22 апреля Черновицкая область перейдет из "красной" зоны адаптивного карантина в "желтую".

Соответствующее решение Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла на заседании в среду, 21 апреля, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал министр в своем телеграм-канале.

Таким образом, уже с полуночи в "красной" зоне останется 12 регионов:

Киев;





Житомирская область;





Запорожская область;





Киевская область;





Львовская область;





Николаевская область;





Одесская область;





Полтавская область;





Сумская область;





Харьковская область;





Хмельницкая область;





Черниговская область.

Напомним, ограничения "красной" зоны действовали в регионе еще с 27 февраля. Однако уже завтра Черновицкая область присоединится к "желтым" Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областям.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов допустил, что в мае "пожелтеет" и Киев, где на данный момент действует "красная" зоны с дополнительными ограничениями.