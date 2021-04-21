Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук после приглашения Владимира Зеленского Владимиру Путину встретиться в "любой точке украинского Донбасса" сообщил, что до президента такую идею озвучили на переговорах советников Нормандской четверки. 19 апреля представитель Кремля Дмитрий Козак предложил провести встречу на линии разграничения.

Об этом Кравчук сказал в эфире программы "Сегодня вечером" телеканала "Украина 24".

"У России есть сложности. Ведь политические советники (Нормандской четверки - Ред.), когда обсуждали вопрос кластеров, то Россия не поддержала и выдвинула одно предложение: встретиться на линии разграничения и увидеть эту ситуацию непосредственно. И Владимир Зеленский использовал этот факт и сказал, что предлагает Путину встретиться в любой точке Донбасса. Таким образом Путин поставлен в очень сложную ситуацию: если отказаться, то значит, что он не поддерживает собственное предложение", - рассудил Кравчук.

Он также добавил, что во время заседания подгруппы по безопасности ТКГ стороны поддержали украинский проект координационного механизма регулирования при нарушении режима прекращения огня. До 28 апреля подгруппа будет нарабатывать согласованную позицию по документу, чтобы потом его согласовать на заседание ТКГ.

Ранее Кравчук в том же эфире признался в желании тоже встретиться с Путиным.

Кроме того, он заявил, что члены его семьи поддержали его заявление о готовности защищать Украину от России с оружием в руках.