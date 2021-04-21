В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором рассмотрят кандидатуры министра энергетики, ситуацию с вечеринкой Николая Тищенко, и поездку нардепа Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Страна" узнала, что об этих вопросах думают во фракции.

По словам нашего источника в "Слуге народа", завтра депутаты рассмотрят кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики, который является самым вероятным претендентом на этот пост.

"Пока это самый вероятный кандидат, он завтра должен включиться к нам на фракцию. Откровенно говоря, это друг Андрея Геруса (глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам — Ред.). Пока даже непонятно, как фракция настроена, так как большинство об этом Германе не слышали никогда", — сказал источник.

А вот по поводу нардепов Евгения Шевченко и Николая Тищенко, то во фракции "Слуги народа" пока не думают, что что-то серьёзное против них применят.

"По Шевченко будут кричать "соросята", а по Тищенко — просто у него такая позиция, что ему на всех плевать, он депутат. Даже его объяснения в социальных сетях — это просто издевательство. То, что он везде говорит, как он "топит" за президента... Так он уже "дотопился" до Закарпатья. Конечно, фракция возмущается, но по факту ему ничего не будет, так как сейчас поважнее ситуация на Донбассе, чем Коля и его салют", — сказал "Стране" один из нардепов из "Слуги народа".

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Шевченко, который 20 апреля прибыл в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко, не посылали в Минск и действовал он по своей личной инициативе. От него потребовали разъяснений на заседании фракции.

Также мы писали, что в "Слуге народа" собираются разобраться и с вечеринкой Тищенко во время локдауна.