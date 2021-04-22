В Германии накануне ухода Ангелы Меркель из власти и назначенных на сентябрь парламентских выборов нарастает политический кризис, умноженный на коронавирусные проблемы. Интригой остается, кому достанется страна после Меркель и что будет с ее внешней политикой и лидерством в ЕС.

После скандального утверждения кандидата на должность канцлера от правящей партии ХДС/ХСС, в ней усилился раскол.

Основная борьба шла между преемником Меркель на посту лидера партии Армином Лашетом и премьер-министром Баварии Маркусом Зедером. Несмотря на то, что Зедер лидировал по опросам общественного мнения, партийное руководство сделало выбор в пользу Лашета.

60-летний Лашет, считающейся продолжателем политики Меркель, вызывает противоречивые мнения не только среди однопартийцев, но и в обществе.

Из-за разногласий правящая партия стремительно начала терять позиции, впервые за долге годы уступив первенство в рейтинге "Зеленым", которых поведет на выборы 40-летняя Анналена Бербок.

Итоги парламентских выборов в Германии может повлиять на внешнюю политику всего ЕС и историю с "Северным потоком-2". Если Лашет готов на диалог с Россией, то "Зеленые" считаются партией, исповедующей проамериканские взгляды и лоббирующей остановку "Северного потока-2".

"Кто бы ни победил, в Германии после Меркель пока нет сильного лидера, повсюду технократы без изюминки. Из-за чего стране грозит падение экономического роста и потеря лидирующей позиции в Евросоюзе", - полагает в беседе со "Страной" немецкий журналист Пол Урбан.

Предвыборный расклад в Германии анализирует "Страна".

Рост "Зеленых"

Утверждение Лашета, по соцопросам, понизило рейтинг правящей партии.

Если до этого за ХДС/ХСС были готовы голосовать 26-30% избирателей, то теперь - всего 21%. При этом "Зеленые" поднялись на пять процентных пунктов до 28%, впервые выйдя на первое место.

Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Поддержка правой "Альтернативы для Германии" не поменялась - она сейчас берет 11% респондентов.

"Драка между Лашетом и Зёдером приобрела динамику, которую можно охарактеризовать лишь как саморазрушительную. Вне зависимости от того, кто из них выйдет победителем, любой результат может оказаться пирровой победой и лишить обе партии блока важных очков в борьбе за то, чтобы остаться у власти", - полагает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Даниэль Декерс.

"То, что "Зелёные" стали самой популярной партией Германии, а ХДС/ХСС скатились на второе место, вполне закономерно. Последние несколько недель рейтинг "чёрных" держался, по сути, за счёт "бонуса", который партии обычно получают выдвигая своего кандидата в канцлеры. Только в данном случае избиратели этот бонус выдали авансом - ожидая, что кандидатом всё же станет Зёдер. И если бы его действительно выдвинули, то ХДС/ХСС сейчас вполне могли бы иметь больше 30%. Но кандидатом стал непопулярный Лашет, и рейтинг вполне ожидаемо рухнул. "Зелёные" же свой бонус получили, и не авансом, а по факту. Ставка на Бербок выглядит вполне логичной и оправданной - за "Зелёных" теперь проголосуют, например, многие из тех, кто не имеет твёрдых партийных предпочтений, но хотят, чтобы страной и дальше руководила женщина. ХДС/ХСС, конечно, будут пытаться вернуть потерянную популярность, и возможно, им это даже удастся. До выборов ещё несколько месяцев - произойти может многое. Они могут даже попробовать все переиграть и выдвинуть таки Зёдера - маловероятно, но полностью не исключено, учитывая серьезность ситуации. Но дело ведь не только в баварском премьере. "Чёрные" явно находятся на нисходящем тренде и к тому же тащат за собой не самый лучший багаж - от провальной "коронавирусной" политики и коррупции до всех этих кандидатских разборок, которые превратились в публичное шоу. У "Зелёных" же положение несравнимо лучше, в том числе, кстати, и с финансовыми средствами на предвыборную кампанию. Если их что и потянет на дно, то только какой-то серьёзный форс-мажор. А поскольку они не у власти, то и шансы на такое событие не очень велики", - анализирует ситуацию Телеграм-канал "Германология".

"Политик с харизмой бухгалтера"

Лашет возглавил ХДС в середине января. Юрист по образованию, он был депутатом городского совета родного города Ахен, потом работал в Бундестаге и Европарламенте. Был одним из пяти заместителей председателя партии, верным соратником Меркель. С 2017 года - премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

О нем говорили как о "политике с харизмой бухгалтера среднего звена".

Он немного отстранился от Меркель лишь однажды, когда на фоне третьей волны пандемии коронавируса власти решили ужесточить карантин на пасхальные праздники, что возмутило многих немцев.

"Мы не можем и дальше так продолжать", - заявил Лашет.

Кстати, в частности из-за пандемии Лашет растерял политические очки. Год назад он обещал быструю отмену карантина, но локдаун затянулся. Помимо того, выяснилось, что правительство возглавляемой им федеральной земли заключило контракт с производителем масок, на которого работает его сын.

"Внутри самой ХДС накопилось много противоречий - от разногласий по поводу преемника Меркель до проблем с вакцинацией. Локдаун, провал на выборах в двух федеральных землях и коррупционный скандал подкосили и так шаткие позиции партии. Им будет непросто победить. Утверждение преемником Зедера, возможно, бы помогло партии не так резко терять позиции. В любом случае битва за Бундестаг предстоит серьезная", - говорит "Стране" журналист Spiegel Феликс Кесслер.

Личность Лашета неоднозначна. Как уверяют биографы, его семья - потомки императора Карла Великого, сам он женат на дочке влиятельного католического издателя. С другой стороны, Лашет - сын шахтера, "народный премьер". Занимая должность главы Северного Рейна-Вестфалии, встречался с избирателями в барах, общался с ними за кружкой пива и игнорировал официальный протокол.

Против антироссийских санкций и за "Северный поток-2"

Преемник Меркель считается самым умеренным в ее окружении, в том числе и по российскому вопросу. Он поддерживает строительство "Северного потока-2", призывая не политизировать проект, повторяет, что "Россия необходима для решения многих международных вопросов".

Санкции, по его мнению, следует отменить, "как только начнет развиваться минский процесс". Что касается Крыма, он как-то заявил, что, хотя Россия "и нарушает международное право", нужно уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

"Во время личной работы с ним 20 лет назад, когда он возглавлял внешнеполитический комитет Европейского парламента в Брюсселе, а я работал в институте, писал работу о совместном пространстве Россия - Европейский союз от Лиссабона до Владивостока, он был сам архитектором такой идеи. Всегда выступал за стратегическое партнерство с Россией. Когда он был министром по интеграции Северной Вестфалии, он создал именно комитет работы с русскими в Германии. Во время последнего Петербургского диалога он выступал с ключевой речью на немецко-российском конгрессе. Однозначно при нем российско-немецкие отношения будут лучше, я считаю, чем при Меркель", - написал в блоге немецкий политолог Александр Рар.

Эксперты не исключают напряженности в отношениях немецкой власти в случае назначения Лашета канцлером и новой администрации Байдена в США, которая может препятствовать достройке "Северного потока - 2".

Об Украине Лашет высказывался нейтрально-формально.

"Северный Рейн-Вестфалия, Германия и Европейский Союз очень заинтересованы в стабильной, демократической и экономически процветающей Украине. Поэтому мы рады, что новое украинское правительство взяло на себя четкую приверженность Европейскому Союзу и европейским ценностям. Курс реформ, который мы выбрали, также отвечает интересам Северного Рейна-Вестфалии в отношении будущего сотрудничества", - заявлял Лашет.

И продолжил: "Решение конфликта на востоке Украины, конечно, также будет играть решающую роль в нашем будущем сотрудничестве. Тот факт, что 9 декабря (2019 года, - прим.ред.) состоялась встреча в нормандском формате с Германией, Францией, Россией и Украиной впервые за более чем три года, является важным шагом вперед. Сейчас важно продолжить разговор и продолжить процесс сближения", - цитировала тогдашнего земельного главу местное издание Land.nrw.

Для Украины, считают эксперты, если он станет канцлером, не исключено усиление давление со стороны Берлина по выполнению политической части Минских договоренностей.

По одному из сценариев, если ХДС создаст коалицию с "Зелеными", Лашету может достаться должность канцлера, а Бербок - министра иностранных дел.

"Сейчас немцев волнует прежде всего борьба с коронавирусом, вакцинация и поднятие экономики. Внешняя политика не в приоритете. В случае избрания Лафета канцлером мало что поменяется, политика Меркель продолжится. Что касается Украины, то, скорее всего, при Лашете ее ждет заморозка конфликта на Донбассе. С одной стороны, он не хочет портить отношений с Москвой, с другой - будет занят внутренними проблемами, связанными с борьбой с коронавирусом", - полагает Урбан.

"Зеленая" Бербок может поменять риторику, придя к власти"

Тем временем Бербок, конкурентка Лашета, политолог и правовед по образованию, за оставшиеся пару месяцев до выборов будет пытаться завоевать популярность у немцев и доказать, что она может стать второй "обновленной Меркель".

За 15 лет, что Бербок состоит в партии "Зеленых", она часто появлялась в качестве спикера партии на телевидении, за что ее прозвали "королевой ток-шоу".

Бербок часто участвует в политических передачах на ТВ, за что ее прозвали "королевой ток-шоу"

Бербок утверждает, что "стране нужно новое начало". При этом, по мнению многих обозревателей, помешать Бербок может отсутствие у нее опыта руководства чем-либо, кроме партии.

"Ее главный недостаток: она еще никогда не занимала постов во власти. Ей будет нелегко уговорить избирателей доверить ей сразу самый важный пост в Германии", - считает газета Frankfurter Allgemeine.

Кстати, в своем время она возглавляла в Брюсселе офис депутата Европарламента, где курировала отношения ЕС с бывшими советскими республиками - Украиной, Белоруссией и Молдавией.

Бербок старается избегать радикальных высказываний. При этом выступает за скорейший отказ от угольной энергетики, против "Северного потока-2" и жестко критикует Россию.

"Мы намерены поддерживать и углублять диалог с отважным гражданским обществом, которое противостоит ужесточающимся репрессиям со стороны Кремля и борется за права человека, демократию и верховенство закона. Мы считаем, что санкции можно ослаблять на четких условиях, поставленных Евросоюзом, и мы готовы ужесточать их в случае необходимости. Проект газопровода "Северный поток-2" должен быть остановлен", - говорится в разделе проекта предвыборной программы зеленых, посвященном России.

Сама Бербок в марте заявляла, что трубопровод "противоречит экологическим целям Евросоюза" и "не должен быть достроен".

"Впрочем, если "Зеленые" победят и Бербок станет канцлером, ее риторика может измениться, как это бывает после перехода из оппозиции во власть. Ведь Германии экономически выгоден "Северный поток-2", а в случае отказа от него рейтинги партии Бербок могут снизиться. То есть политическая целесообразность может заставить ее изменить позицию", - прогнозирует Урбан.