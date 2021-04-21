В месте погружения пропавшей подводной лодки KRI Nanggala-402 ВМС Индонезии, на борту которой находятся 53 человека, обнаружен разлив нефти.

Об этом со ссылкой на Минобороны Индонезии сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, разлив был обнаружен при поиске подлодки с воздуха. К поискам также подключены два военно-морских судна с гидролокационными системами.

Минобороны Индонезии уже направило запросы о помощи другим странам. Откликнулись Австралия, Сингапур и Индия.

Напомним, связь с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

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