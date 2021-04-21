Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что члены его семьи поддержали его заявление о готовности защищать Украину от РФ с оружием в руках.

Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

По словам Кравчука, вместе с ним готовы пойти сын и внук.

"Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть. В данном случае я высказал позицию пожилых людей", - пояснил первый президент.

Напомним, в начале апреля политик заявил, что всегда держит оружие наготове. На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно о ружье Кравчука, из которой он собрался стрелять по россиянам.