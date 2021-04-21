Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников покинул Украину после объявления его персоной нон грата. На минувших выходных его обязали выехать с территории страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - сказали агентству в посольстве.

О том, что Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве, заявил в субботу украинский МИД. В воскресенье замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" уточнил, что речь идет о Евгении Черникове.

В посольстве РФ в Киеве подтвердили эту информацию, а также сообщили о получении в понедельник соответствующей ноты от внешнеполитического ведомства Украины.

На следующий день МИД России распространил заявление, в котором Украине выражен решительный протест в связи с высылкой сотрудника посольства.

Украина потребовала, чтобы Черников уехал из государства, в ответ на высылку из России украинского консула Александра Сосонюка. В апреле ФСБ задержала консула в Петербурге с поличным, когда тот пытался получить закрытую информацию из баз данных и архивов российских правоохранительных органов.