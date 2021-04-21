"Народная милиция ДНР" обвинила украинских военных в обстрелах своих позиций, в результате которых погибли двое военнослужащих "республики".

Об этом сообщает пресс-служба "народной милиции".

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов (...) два защитника нашей "Республики" погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля сепаратисты сообщили об обстреле Донецка украинскими военными из 120-миллиметрового гранатомета.

19 апреля стороны конфликта обвинили друг друга в атаках на свои позиции.

На фоне эскалации в регионе и стягивания войск РФ к границе Украины президент Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. На эту идею президент РФ публично пока не отреагировал.