Тракторист утопил гусеничный трактор и едва сам не утонул, пытаясь переехать вброд через русло реки Черемош. При этом мужчина не рассчитал глубину реки и скорость течения. Инцидент произошел в пгт Верховина Ивано-Франковской области в среду, 21 апреля, около 13:30.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, гусеничный трактор С-100 застрял посреди воды на расстоянии 30 метров от берега. Прибывшие на место ЧП сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки и устройства "Соломинка" вытащили водителя на берег. О судьбе трактора пока ничего не сообщается. На фото видно, что практически утонул.

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