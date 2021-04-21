Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. В ходе разговора политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая сферу транспортного и приграничного сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 21 апреля.

Зеленский проявил заинтересованность украинской стороны в скорейшем возобновлении полноценной работы международного аэропорта "Ужгород".

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже вскоре мы сможем возобновить полноценную работу аэропорта", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным.

"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенном контроле на границе между нашими странами", - сказал он.

Также сообщается, что Зеленский пригласил Хегера посетить Украину с визитом, чтобы обсудить с ним двустороннее сотрудничество в сфере экономики и наладить партнерство между Украиной и Словакией.

Напомним, ранее Зеленский предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса.

Также мы писали, что Зеленский решил предлагать каждой стране Евросоюза подписать декларацию о движении Киева в ЕС.