2 мая православные отмечают Пасху - один из самых больших церковных праздников в году. Традиционно в этот на праздничную службу верующие приходят с пасхальными корзинками, чтобы освятить продукты. Это можно сделать после ночного богослужения.

Главный смысл праздника духовный, поэтому нужно уделить время церковной службе, помолиться, проникнуться духом праздника и радостью, что жизнь сильнее смерти. Традиция освящения продуктов - это благодарность Господу за то, что имеем. С этим чувством нужно идти в церковь. Важно помнить, что священнослужители освящают не сами продукты, а благословляют людей.

С этой точки зрения покупка уже освященных куличей в магазине лишена всякого духовного смысла.

Обычно на дно корзины укладывают рушники, а сверху - продукты. Их состав зависит от материального достатка и предпочтений, но также существуют определенные правила.

Рассказываем, что нужно обязательно взять с собой, а от чего лучше отказаться.

Что положить в пасхальную корзину

Пасхальный кулич (паска) либо творожная пасха - один из главных атрибутов Пасхи, который символизирует тело Христа и хлеб, который он разломил и раздал ученикам накануне распятия. Обычно куличи пекут в Чистый четверг на Страстной неделе, либо в субботу.

Крашанки или писанки - еще один обязательный элемент пасхальной корзины. Чаще всего в церковь несут крашенные яйца либо со специальными наклейками. Умелиц, которые традиционно расписывают яйца воском и красками - сейчас не так много. Яйца символизирует Гроб Господень, в котором заключена вечная жизнь, а также возрождение и плодородие.

Остальные продукты можно положить по желанию.

Мясо, сало и копчености - также популярные кандидаты на место в корзинке. Это могут быть колбасы, буженина, ветчина.

Молочные продукты обычно включают сыры.

Кагор - это церковное вино единственно допустимый алкоголь в корзине.

Иногда добавляют соль, как символ здоровья и достатка и хрен, который означает крепость духа.

Но в основном это должны быть скоромные продукты, ведь таким образом церковь после долгого поста благословляет их для употребления в пищу. Поэтому в корзину не кладут продукты, которые и так разрешено есть во время поста, например, мед, яблоки.

Что лучше не освящать в церкви

Алкоголь (водка, пиво, коньяк и т.п) - лучше не класть в корзину для похода в церковь.

Кровяная колбаса - от такого изделия, ассоциирующегося с кровью, лучше отказаться в Светлое Христово воскресенье.

Материальные предметы - ключи, украшения, деньги и т.п нельзя нести освящать в храме.

Вода - поскольку для освящения воды есть другие праздники.

Иконы, крестики - для их освящения также есть другие дни и церковные правила.

Соблюдавшие пост христиане, которые не освятили продукты в церкви, перед первой трапезой в день Пасхи, могут самостоятельно трижды окропить святой водой скоромные продукты и произнести короткую молитву: "Благословляется и освящается пища сия кроплением воды сия священные, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь".