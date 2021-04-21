Российские пограничники задержали двух рыболовов из Очакова Николаевской области, которые вели промысел в Черном море.

Об этом со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщили журналисты ТСН.

По их данным четверо украинцев вышли в море 17 апреля на катере и мотофелюге, а спустя три дня владелица лодки сообщила, что двух рыбаков на катере задержали, еще двое возвращаются домой в Очаков.

По информации их коллег, мужчин рыбачили в пределах экономической зоны Украины. Они поставили сетки и, чтобы собрать улов камбалы, двое из них сели в маленький катер и отплыли от фелюги. Тогда российские пограничники подплыли к ним, потребовали документы и задержали.

По официальной причине у украинцев якобы не было документов при себе, так как они находились на основном судне в нескольких сотнях метров. Так рассказали двое рыбаков, которые находились на судне, и которым удалось вернуться. Они заявили, что когда россияне подплыли к ним, то показали документы своих коллег, но тех это не удовлетворило.

В свою очередь Рыбинспекция и Госпогранслужба подтвердили журналистам, что украинские рыбаки вышли в море законно и имели при себе все необходимые документы, в том числе и разрешение на промысел и выход в морскую экономическую зону Украины.

Напомним, ранее в этом году Россия задержала четырех рыбаков в Азовском море, в связи с чем МИД Украины выразило протест.

Через десять дней украинцев отпустили, они вернулись домой на собственном судне.