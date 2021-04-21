В Еврокомиссии предложили ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, которые могут угрожать обществу.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК в среду, 21 апреля.

Также законопроект запрещает практику "социального рейтинга", используемую в Китае для централизованной системы социального кредитного рейтинга.

Так, среди способов использования ИИ с высоки рисками указываются следующие:

Автоматическую оценку результатов экзамена.

Применение ИИ в роботизированной хирургии.

Кредитный скоринг.

Оценку достоверности доказательств в суде.

Программное обеспечение для найма сотрудников.

Использование алгоритмов при проверке документов.

Согласно предложению ЕК, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надежности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.

Также Еврокомиссия предлагает запретить использовать распознавание лиц в общественных местах, кроме особых случаев - например, поиска пропавших детей или преступников и предотвращения терактов.

Кроме того, в комиссии считают неприемлемым использование ИИ в "приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю" и системы "социального рейтинга".

При этом ИИ с "минимальным риском" для общества — например, ИИ-решения в играх или спам-фильтры — Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению комиссии, таких технологий — большинство.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился манипулировать финансовыми решениями людей.

Также мы писали, что в Украине искусственный интеллект будет рассматривать административные правонарушения.