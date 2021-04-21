Еврокомиссия предлагает запретить внедрять в ЕС систему "социального рейтинга" как в Китае
В Еврокомиссии предложили ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, которые могут угрожать обществу.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК в среду, 21 апреля.
Также законопроект запрещает практику "социального рейтинга", используемую в Китае для централизованной системы социального кредитного рейтинга.
Так, среди способов использования ИИ с высоки рисками указываются следующие:
- Автоматическую оценку результатов экзамена.
- Применение ИИ в роботизированной хирургии.
- Кредитный скоринг.
- Оценку достоверности доказательств в суде.
- Программное обеспечение для найма сотрудников.
- Использование алгоритмов при проверке документов.
Согласно предложению ЕК, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надежности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.
Также Еврокомиссия предлагает запретить использовать распознавание лиц в общественных местах, кроме особых случаев - например, поиска пропавших детей или преступников и предотвращения терактов.
Кроме того, в комиссии считают неприемлемым использование ИИ в "приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю" и системы "социального рейтинга".
При этом ИИ с "минимальным риском" для общества — например, ИИ-решения в играх или спам-фильтры — Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению комиссии, таких технологий — большинство.
Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился манипулировать финансовыми решениями людей.
Также мы писали, что в Украине искусственный интеллект будет рассматривать административные правонарушения.