Во вторник, 20 апреля, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в статью 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно обеспечения прав и свобод граждан Украины во время пересечения временно неконтролируемой Украиной части государственной границы".

Карточка законопроекта опубликована на сайте Верховной Рады

Положения инициативы, зарегистрированной под №5405, направлены на отмену штрафов в случае выезда с неподконтрольной Киеву территории Украины через Российскую Федерацию.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады пока недоступен.

Напомним, уже почти десять месяцев между Украиной и "ЛДНР" нет регулярного автомобильного сообщения. В связи с этим украинцы освоили поездки через территорию РФ.

Ранее "Страна" разбиралась, как обойти штрафы и взятки на границе при попадании в Украину.