Участнику погрома Офиса президента 20 марта Роману Ратушному отменили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такое решение принял Киевский Апелляционный суд на заседании в среду, 21 апреля, удовлетворив апелляционную жалобу, поданную на решение Печерского суда Киева.

Как писала "Страна", через четыре дня после погрома на Банковой Роману Ратушному сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Под домашний арест суд отправил Ратушного 29 марта, а после погромщику Офиса президента с третьей попытки подобрали исправный электронный браслет.