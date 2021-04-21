Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, о желании встретиться с главой РФ Владимиром Путиным заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ему есть что сказать Путину о российских политиках, которые разжигают ненависть к Украине.

"Мне есть что сказать Путину, есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерично разжигают ненависть к Украину", - сказал Кравчук.

При этом Кравчук уже во второй раз повторил фейковую фразу писателя Солженицына, которую уже произносил 3 апреля.

"Как сказал (писатель Александр) Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Белоруссия. И это очевидно", — заявил политик.

Напомним, сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили об идее президента Украины Владимира Зеленского провести с ним встречу на Донбассе.

Вчера Зеленский записал видеообращение, в котом назвал шантажом наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной и предложил президенту России Путину встретиться в любой точке Донбасса.