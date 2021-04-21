Члены фракции "Слуга Народа" в Киевском областном совете решили собраться для обсуждения насущных вопросов, связанных с предстоящей заменой руководителя Киевского облсовета Александра Склярова. Ранее мы уже писали, что замена Склярова связана с устранением с поста руководителя Киевской областной организации "Слуга Народа" Александра Дубинского. Скляров считается его человеком.



Встретиться депутаты решили в отельно-ресторанном комплексе KNZS. Загородный комплекс уютно расположен в крутой зоне Конча-заспа, всего в 20 минутах езды от центра Киева. Комплекс представлен на 1,5 га парковой территории, здесь одновременно в летний период может пребывать до 1500 человек - и каждому будет комфортно и свободно. Закрытая территория, вокруг сосновый лес, глаз радует изумительный ландшафт, чистый воздух.

К услугам гостей - гостиница со стильными элегантными номерами, ресторан, банкетный зал на 200 человек, который подойдет для больших торжеств, 2 летние террасы, удобные, утопающих в цветах беседки-перголы над заливом, где комфортно как для больших компаний друзей, так и для двоих.

Парковка комплекса заполнена автомобилями бизнес-класса. Также у входа припарковано два автомобиля VIP catering. На территорию можно попасть только по предварительном бронировании столика или отельного номера.

"Слуги Народа" начали собираться в 15:50, встреча была запланирована на 16:00. Первым прибыл Геннадий Слепцов, председатель комитета по вопросам капитального строительства, архитектуры, транспорта, связи, топливно-энергетического обеспечения и развития инфраструктуры объектов. Он приехал на представительской Audi A8 2020 года. Цена на данный автомобиль стартует от 2 500 000 грн.

В это же время к Слепцову присоединился Вадим Геращенко, который занимает должность секретаря комиссии по вопросам экологии, водных ресурсов, природопользования, земельных отношений, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций. Геращенко приехал на Мерседесе GL стоимостью от 2 500 000 грн.



Позже к ним присоединился Андрей Крипак, член комиссии по вопросам здравоохранения, материнства, детства, социальной защиты населения и пенсионеров. Крипак, как и Геращенко предпочитает автомобиль марки Мерседес, но класса ML стоимостью от 1 500 000 грн.

Вслед, за Крипаком на встречу приехал Алексей Мешков, занимающий должность члена комиссии по вопросам бюджета и финансов. Мешков, как и его однопартийцы не изменяет автомобилям премиум класса марки Мерседес, он ездит на автомобиле класса S, стоимость на который стартует от 2 500 000 грн.



В 16:20 приехал Сергей Потрясаев, член комиссии по вопросам социально экономического развития, промышленности, предпринимательства, агропромышленного комплекса, торговли, регуляторной, инновационно-инвестиционной политики, внешнеэкономических связей и финансового обеспечения развития области. А вот Потрясаев предпочитает автомобиль японской марки toyota, модель land cruiser 200, цены на который стартуют от 2 500 000 грн.

В самом конце приехали еще несколько депутатов, Игорь Колтунов, член комиссии по вопросам управления коммунальной собственностью, приватизации и жилищно-коммунального хозяйства и внедрение энергосберегающих технологий, Денис Сичевой, занимающий должность главы комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Спустя 30 минут после начала встрече возле ресторана проехал патрульный автомобиль, но полицейские обошлись тем, что только посмотрели из окна своего автомобиля на припаркованные внедорожники и уехали.

Ранее "Страна" рассказывала, как 18 апреля народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил многолюдную вечеринку в ресторане киевского отеля по случаю дня рождения жены, несмотря на карантин в столице.