10 сотрудников посольства США в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию до четверга, 22 апреля.

Об этом сообщили заместителю посла США в РФ, которого вызвали в российский МИД сразу после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. Об этом сообщает РИА Новости.

20 апреля посол США в России Джон Салливан уехал в Вашингтон для консультаций, но обещал вернуться в Москву в ближайшие недели. Дипломат подчеркнул, что ему важно поговорить с новыми коллегами в администрации президента Джо Байдена в Вашингтоне. Встреча коснется и нынешнего состояния двусторонних отношений между США и Россией.

Напомним, отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают ухудшаться, и в Кремле ясно дали понять послу США Джону Салливану, что ему пора паковать чемоданы, однако дипломат отказывается покидать Россию.

Также мы сообщали, что чешскому посольству в Москве запретили нанимать граждан России на работу.