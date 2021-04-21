Россия может зарегистрировать вакцину "Спутник Лайт" уже в мае, а к концу года планируется производить более 30 млн доз в месяц.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что в мае месяце, может быть даже раньше. Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине "Спутник Лайт".

Также он заявил, что международное сопротивление российским вакцинам - политическое, а от РФ никогда не звучало негатива в адрес иностранных вакцин.

Перед этим премьер страны Михаил Мишустин заявил, что после завершения всех необходимых процедур эта вакцина будет включена в программу вакцинации. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, вакцина "Спутник Лайт" в дальнейшем может быть использована для ревакцинации.

29 марта Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Это облегченный вариант препарата "Спутник V", который состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. Как писала "Страна", 27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.

Ранее мы писали, что Россия договорилась выпускать 100 миллионов доз "Спутника V" в год на заводе в Индии.