Королева Великобритании Елизавета ІІ в свой 95-й день рождения, который она отмечает 21 апреля, сделала первое за длительное время публичное заявление.

В своем послании она поблагодарила людей за "поддержку и доброту" и рассказала о "периоде глубокой печали", так как впервые за 73 года она отмечает праздник без своего супруга: принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

"Послание королевы людям всего мира, которые прислали дань и соболезнования после смерти герцога Эдинбургского" обнародовано на страницах королевской семьи в соцсетях.

Полный текст обращения Елизаветы ІІ:

"По случаю моего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.

Хотя мы, как семья, переживаем период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, странах Содружества и во всем мире люди отдали дань уважения моему мужу.

Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и доброту, оказанные нам в эти дни.

Мы были глубоко тронуты и постоянно будем помнить о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на огромное количество людей на протяжении всей своей жизни".

Напомним, в 2021 году королевская семья планировала отпраздновать сразу два юбилея - 95-летие королевы и 100-летие принца Филиппа. В честь этих дат планировалась Trooping the Colour - так называемая Церемония выноса знамени, за которой монарх и ее ближайшие родственники наблюдают с балкона Букингемского дворца. Принц не дожил до 100-летнего юбилея всего два месяца. В Великобритании объявлен месячный траур.

На пятый день после смерти супруга Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей.