Москва должна отступить и соблюдать свои международные обязательства. Такое заявление на сассии ПАСЕ сделал президент Европейского парламента Давид Сассоли, отреагировав на информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Во время своего выступления Сассоли призвал Россию в срочном порядке должны оказать необходимую медицинскую помощь российскому заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Также президент Европарламента высказался о размещении российских войск вдоль украинских границ и в оккупированном Крыму.

"Ослабление напряженности необходимо, так как важно, чтобы Россия отступила и соблюдала свои международные обязательства", - заявил Сассоли.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия объяснила стягивание сил к границам Украины созданием новой военной дивизии на юге страны.

Также мы сообщали, что "нардепа Гончаренко лишили слова в ПАСЕ после демонстрации флага Украины.