Черновицкая область может выйти из "красной" зоны карантина уже в четверг, 22 апреля. Соответствующее решение может быть принято в ходе сегодняшнего заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начало которого запланировано на сегодня в 18:00.

Об этом в ходе встречи с представителями религиозных общин заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"В 18 часов состоится заседание госкомиссии в Киеве. Нам уже сбросили проект решения комиссии, и с завтрашнего дня, с полуночи, наша область будет выведена из красной зоны в "желтую", - сказал Осачук.

Напомним, ограничения "красной" зоны действуют в Черновицкой области с 27 февраля.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что в ближайшее время из "красной" зоны выйдет и Киев.