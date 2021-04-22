В Украине ощутимо подорожали сахар и растительное масло. За год ценник на сахар вырос на 64%, на масло - на 48%. В рознице сахар сейчас в среднем продают по 30-34 грн за кило, масло - от 60 грн за бутылку.

Разбирались, что будет с ценами на эти продуты в мае.

Причин для подорожания сахара называют несколько: сокращение площади посевов свеклы, снижение урожайности и экспорт на фоне внутреннего дефицита с осени. Кроме того, росли цены на газ и электроэнергию.

Власти пытаются сбить цены на сахар. В начале апреля сахарозаводчиков вызвали на ковер в Минэкономики. Однако пока эффекта от попыток отрегулировать сахарные ценники пока нет.

В Кабмине уже лежит проект постановления, который предусматривает регулирование цен на сахар. Планируется установить максимальную планку с 1 мая по 1 октября: 19,2 грн для опта и 21,8 грн для розницы. Но пока непонятно, примут ли этот документ. Если же так пойдет и дальше, то уже к лету сахар в магазинах может подорожать до 40 гривен.

Что касается растительного масла, которое в Украине стало дороже, чем в Евросоюзе, то эксперты поясняют резкое подорожание масла мировыми тенденциями и ценами на нефть. При этом из-за возмещения экспортного НДС производители могут себе позволить продавать за границу масло дешевле, чем на внутреннем рынке.

Правительство занялось "масляным вопросом" и в итоге ассоциация "Укролияпром" подписала с Минэкономики меморандум об ограничении экспорта, правда не таком "страшном", как планировалось ранее. Стороны будут согласовывать объемы экспорта на основе баланса спроса и предложения.

О регулировании цен в меморандуме ничего не сказано, но подразумевается, что, если цены не снизятся или продолжат расти, правительство может вернуться к более жестким экспортным ограничениям.

Предположительно, цены на подсолнечное масло могут упасть на 10-15%, то есть, на 6-9 гривен.

Ранее мы писали, что за год более, чем в два раза подорожали яйца, но в марте они дорожать перестали, и даже подешевели на 0,6%.

Соответственно рост цен на эти продуты потянул за собой подорожание выпечки и кондитерских изделий.

Также мы писали, что за год пасхальная корзинка в Украине подорожала на 25%. В этом году традиционный набор продуктов - кулич, яйца, колбаса, сало, буженина, сливочное масло, хрен, сыр - обойдется примерно в 780 гривен. И это без вина, овощей, фруктов. В прошлом году минимальный пасхальный набор обошелся бы в 620 грн.