Путину доложили о желании Зеленского встретиться с ним на Донбассе
Президенту России Владимиру Путину доложили об идее президента Украины Владимира Зеленского провести с ним встречу на Донбассе.
Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".
По его словам, Путину доложили о предложении Зеленского, касательно встречи на Донбассе, однако Песков не уверен, что "что он имел время с этим ознакомиться", так как глава государства "традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления".
Также Песков отметил, то официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, однако для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.
Напомним, вечером 20 апреля президент Украины Зеленский записал видеообращение, в котом назвал шантажом наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной и предложил президенту России Путину встретиться в любой точке Донбасса.
В свою очередь зампред комитета Совета РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление президента Украины смешным и заверил, что его "никто не заметит".