Президенту России Владимиру Путину доложили об идее президента Украины Владимира Зеленского провести с ним встречу на Донбассе.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

По его словам, Путину доложили о предложении Зеленского, касательно встречи на Донбассе, однако Песков не уверен, что "что он имел время с этим ознакомиться", так как глава государства "традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления".

Также Песков отметил, то официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, однако для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.

Напомним, вечером 20 апреля президент Украины Зеленский записал видеообращение, в котом назвал шантажом наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной и предложил президенту России Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В свою очередь зампред комитета Совета РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление президента Украины смешным и заверил, что его "никто не заметит".