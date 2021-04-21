Президент России Владимир Путин, сделавший неделю назад вторую прививку от коронавируса, чувствует себя хорошо.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, у Путина обычное рабочее состояние.

"Хорошо. Абсолютно рабочее, обычное состояние", - ответил он на вопрос о самочувствии президента после второй прививки.

Напомним, 23 марта Путин вакцинировался от коронавируса, тогда он получил первую дозу препарата. При этом, какую именно вакцину использовали для прививки, не уточнялось. Однако это одна из вакцин российского производства: "ГамКовидВак" (коммерческое название "Спутник V", разработчик центр Гамалеи, Москва), "ЭпиВакКорона" (разработчик "Вектор", Новосибирск) или "КовиВак" (разработчик центр Чумакова, Москва).

Отметим, что ранее сам Путин заявлял, что собирается вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который он считает лучшим в мире.

14 апреля российский президент сделал вторую прививку от Covid-19.