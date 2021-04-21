В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада для России, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Это вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости" в среду, 21 апреля.

"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны", - заявил Песков.

Напомним, Владимир Путин высказался о политике Запада в отношении России. В то же время он заявил, что Москва не отвечает на "недружественные акции и хамство" со стороны международного сообщества. Однако те, кто угрожает безопасности РФ "пожалеют так, как давно ни о чем не жалел". Также он выразил надежду, что никому не придет в голову переступить красную черту в отношении РФ.

Также мы рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал определить красные линии в отношениях с Россией и одновременно подчеркнул необходимость "открытого и дружественного" диалога для преодоления существующих кризисов.