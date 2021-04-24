В субботу, 24 апреля, наступит 14-й лунный день в созвездии Весы, когда необходимо максимально использовать свои сильные черты характера и направлять энергию на физическую активность, работу с информацией, получение тайных знаний. В каком-то плане день будет благоприятным для всех, кто умеет оборачивать жизненные ситуации себе на пользу и во всем находить собственную выгоду.

Ниже приводим детальный гороскоп для Близнецов, Дев, Козерогов и Рыб, которые умеют искусно управлять людьми и манипулировать их выбором.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Излюбленной манипулятивной техникой Близнецов является шантаж, давление на жалость и подстегивание на слабо. В работе это перфекционисты и трудоголики до мозга костей, которые сами крутятся как белка в колесе и требуют того же от остальных. Благодаря находчивости и сообразительности Близнецы без труда пользуются коллективными наработками себе во благо. В загашнике у них масса новых идей и многоходовых комбинаций, а еще столько обаяния, что оно перекрывает любые недочеты. Близнецы настолько четко просчитывают все наперед, что точно знают, каким будет результат. Наверное, поэтому, отказываются от всего, что заведомо нерентабельно.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Это мастера скрытых манипуляций, которые могут настолько тонко склонить другого на свою сторону, что ни один человек этого не заметит. Ну, а что можно предъявить за лесть и другие коммуникационные приемы. Когда "жертва" опомнится, будет уже слишком поздно: всё необходимое куплено, а счета заблокированы. И хорошо, если все обойдется финансовыми потерями. В общении с Девами многие могут легко потерять себя. Единственный выход для вас, если в вашей компании оказалась Дева, делить ее слова и переживания на 2, не верить чувствам и поступать по-своему. Эти представители любят сильных людей, верных своим собственным идеалам.

Козероги (22 декабря - 20 января)

Действия Козерогов отличаются твердостью и внутренним спокойствием. И это невероятно влечет к ним таких же харизматичных и одаренных людей, которых те нередко пускают в обработку и начинают использовать в своих корыстных целях. Однако астрологи не зря называют вас "созидателями", ведь по сути ваши действия не приносят вреда. Вы просто любите быть в центре внимания, а когда добиваетесь больших высот, точно так же легко заводите себе другое, более достойное вашего сиятельства, окружение. Постарайтесь не запутаться в приоритетах.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вы прекрасно знаете психологию и моментально угадываете желания и действия людей. При этом вы мягкие и тактичные в общении, деликатные в просьбах и неспособны проявлять деспотизм. Эти черты делают вас "серым кардиналом" в коллективе и тайным координатором всех бизнес-проектов. Умение оставаться тихой и незаметной в любом событии наделяет вас загадкой и изюминкой. Оппоненты страстно желают раскрыть ваши секреты, разоблачить вашу игру, собрать компромат и сделать вашу работу менее успешной. Однако все их шаги вам известны наперед, потому что идя по жизни, вы остаетесь на стороне справедливости и морали. А это вечные ценности в любом обществе.

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