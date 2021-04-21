В Литве большая часть водителей-дальнобойщиков - это иммигранты, в том числе из Украины. Их заманивают обещаниями высокой зарплаты и хороших условий работы, а затем они подвергаются эксплуатации.

Об этом литовский интернет-телеканал Laisvės TV снял фильм-расследование.

В Литве работает примерно 77 тысяч водителей-дальнобойщиков, однако примерно 90% из них - иммигранты. В основном они приезжают из Украины, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана или Индии.

Литовские работодатели обещают им хорошие условия и высокие зарплаты, но когда люди приезжают из других стран, то оказываются в ловушке. В ходе расследования журналисты опросили водителей из разных литовских компаний, все они жаловались на эксплуатацию, многие сравнивали условия с рабством.

Напомним, в Италии за две недели погибли три сиделки из Украины. "Страна" разбиралась, что происходит с нашими заробитчанками.

Также мы писали, что Финляндия летом объявила о планах "арендовать" 10 тысяч заробитчан, в том числе и украинцев.