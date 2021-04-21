Россия перебросила к границе с Украиной и административной границе с Крымом больше боевой авиации, чем ранее считали на Западе.

Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, обнародованные изданием The Wall Street Journal (WSJ).

"На фотографиях, с которыми ознакомился WSJ, видны самолеты Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Самолетов, которые видны на снимках от 16 апреля, в конце марта там не было", - говорится в статье.

Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины можно рассмотреть самолеты Су-30, Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

По данным журналистов, к Украине были переброшены также российские ударные вертолеты и разведывательные беспилотники.

Ранее российские военные сообщали о переброске на учения в Крым с Северного Кавказа соединений 58-ой общевойсковой армии, а также о перебазировании более 50 самолетов.

Также на период с 20 по 24 апреля РФ ограничила полеты над Крымом. Однако уже сегодня в этот регион полетел американский беспилотник.