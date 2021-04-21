Сотрудники киберполиции Запорожья разоблачила двух юношей из Днепра, которые с помощью фишинговых ресурсов выманивали деньги у граждан. Им грозит провести в тюрьме до трех лет.

Об этом сообщает и публикует соответствующее видео пресс-служба киберполициии.

По их данным, злоумышленники обманули граждан на более чем 250 000 гривен за счет ресурсов, похожих на сайты платформ объявлений и служб доставки. В дальнейшем юноши передавали клиентам ссылки на созданные фейковые ресурсы, где пользователи вводили данные своих банковских карт. За эти услуги злоумышленники получали около 70% от суммы, которая была на банковской карточке пострадавших.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - рассказали правоохранители.

На видео, которое публикует киберполиция, запечатлено, как правоохранители выбили входную дверь в квартиру злоумышленников, после чего изъяли деньги, документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты.

Справка. Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям.

Ранее мы рассказывали, как украинский хакер создал фишинговый центр, с помощью которого из банков увели десятки миллионов долларов.

Также сообщали, что в Киеве разоблачили мошенников, которые продавали в интернете несуществующие ценные бумаги.