Недавно в Грозном состоялся Международный турнир по боксу памяти Ахмата Кадырова. В одном из поединков победу одержал 13-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

Правда, его сопернику засчитали технический нокаут, и это вызвало недоумение любителей бокса в сети. В ответ на это в парламенте республики заявили, что Адам Кадыров может провести повторный бой, чтобы доказать справедливость решения судьи.

Об этом со ссылкой на председателя парламента Чечни Магомеда Даудова сообщает "Чечня сегодня".

Соревнования, после которых разразился скандал, проходили еще 8 апреля. Адам Кадыров вышел на ринг с соперником из Кабардино-Балкарии Асланом Баттировым. Во втором раунде рефери остановил бой и объявил победу сына главы Чечни из-за технического нокаута. Судья начал десятисекундный отсчет, после чего секунданты Аслана Биттирова выбросили полотенце в знак отказа от дальнейшего участия в поединке.

Когда видео боя попало в сеть, пользователи соцсетей отметили, что нокаут был объявлен, несмотря на то, что Биттиров не падал, не шатался, не касался пола ни рукой, ни коленом.

После этого председатель парламента республики Магомед Даудов заявил, что чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, не нужно ждать, чтобы один из боксеров падал или начал шататься. Впрочем, по его словам, Адам заявил о готовности в любое время провести повторный бой.

"Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию", - заявил Даудов.

Напомним, "Страна" писала о том, как Кадыров призвал убрать со стен детского центра героев американских комиксов.

Также мы сообщали, что Кадыров назвал Навального врагом и предателем и призвал не выдавать ему Коран.