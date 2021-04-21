Более трех миллионов украинцев, которые живут в селах, не имеют доступа к сети вообще, а 67% украинцев не владеют базовыми цифровыми навыками. Чтобы это исправить, Минцифры обратилось к украинцам с призывом проверить, есть ли в селе оптоволокно

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Ведомство запускает государственный проект "Интернет-субвенция". В течение 2021 года за государственные средства к интернету подключат 6 тыс. социальных объектов в 3 тыс. сел.

В министерстве пояснили, как повлиять на появление оптического интернета в деревне. Есть три простых шага, первый из которых - "убедиться, что в селе нет оптоволокна":

убедитесь, что в вашем селе или поселке нет оптического интернета. Расскажите местным провайдерам о возможности расширения их сети. Далее провайдер должен обратиться к руководству общины, чтобы рассчитать стоимость услуг. проконтролируйте, чтобы главы территориальных общин подали заявку для участия в проекте.

"Каждую заявку мы тщательно проверяем. Поэтому 500 млн грн, которые уже заложены в госбюджете на реализацию проекта, будут распределены максимально прозрачно, учитывая цену и социальный эффект", — сказал вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, ранее в Минцифры пообещали работать над появлением в Украине системы PayPal, основанной киевлянином.

Также мы писали, что Минцифры хочет уже в апреле "убрать" из паспортов украинцев штамп о прописке.