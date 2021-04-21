В среду, 21 апреля, в столице Германии Берлине около восьми тысяч человек вышли на акцию протеста против карантинных ограничений. Полиция разогнала митинг и задержала несколько десятков человек.

Об этом сообщает Spiegel.

В столице ожидались многочисленные протесты из-за голосования поправок в закон о защите от инфекций, которые позволят ужесточить действующие меры общественных ограничений в период пандемии коронавируса. В столице Германии дежурили 2200 правоохранителей, в акции протеста участие приняли около 8 тысяч человек.

Как видно на кадрах с места событий, они не соблюдали социальную дистанцию, многие были без медицинских масок. Из-за нарушение эпидемических правил полиция приказала разогнать митинг и задержала более сорока человек.

Здание Рейхстага и Бранденбургские ворота были оцеплены. Правоохранители подготовили водометы и были готовы начать их использовать, если возникнет необходимость. Для лучшего обзора полиция также наблюдала за ситуацией с вертолета.

Demonstranten kesseln Polizisten auf der Straße des 17. Juni ein, die setzen Pfefferspray ein #b2104 #b2104info pic.twitter.com/ZKyjz5nHhb — Madlen Haarbach (@madlen_hapunkt) April 21, 2021

Напомним, в Амстердаме протестующих против карантина полиция разогнала из водомета.

Также мы писали, что в Швеции полиция разогнала первую крупную акцию протеста против карантинных ограничений.