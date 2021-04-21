В Киевской области, которая находится в антилидерах по суточному приросту новых случаев коронавируса по Украине, за последние 24 часа заболел 881 человек. Кроме того за сутки смертность от Covid-19 увеличилась более, чем в полтора раза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 881 жителя Киевской области. Заболели 25 детей и 856 взрослых", - рассказали в ОГА.

За последние сутки были госпитализированы 32 человека, остальные 849 находятся на амбулаторном лечении в условиях самоизоляции.

Всего в Киевской области зафиксированы 113 663 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 1 010 человек.

Умерли от Covid-19 32 жителя региона, что более, чем в полтора раза больше показателя накануне, когда было зафиксировано 20 смертей. Всего коронавирус унес жизнь 2 140 человек.

Ранее мы рассказывали, что за минувшие сутки от коронавируса скончался украинский военный.

Также сообщали, что Covid-19 вышел на четвертое место среди причин смерти в Украине. От этой болезни за два месяца 2021 года скончались 6 936 украинцев.