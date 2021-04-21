На заседании в среду, 21 апреля, Кабмин согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения. Документ предусматривает отмену права каждого украинца на два бесплатных гектара земли.

Так, новым проектом предлагается убрать из действующего закона "О личном сельском хозяйстве" часть статьи 5, в которой прописано, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 гектара земли. Это те самые бесплатные 2 гектара, на которые, по действующему законодательству, имеют право все украинцы.

Также документ предусматривает в том числе и принудительное укрупнение паев. Речь идет об объединении участков разных собственников. Если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.

"В связи с внедрением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правил о принудительной консолидации на основе прав собственности", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке указано, что после распаевки земли порядка 6,9 млн селян получили паи общей площадью почти 28 млн гектар. Но это не стало стимулом для социально-экономического развития агросектора. Те, кто хочет вести фермерский бизнес зачастую не имеют достаточного количества земли или же она распорошена по разным территориям, что не позволят обрабатывать паи эффективно. Фермеры, якобы, не могут компенсировать средства, потраченные на технику, сельхозхимию и др. Средний размер пая в Украине - всего 4 гектара.

"Только укрупнение мелких участков позволит снизить себестоимость сельхозпродукции", - считают авторы проекта.

Под укрупнение в случае принятия закона могут попасть те, кто владеет паем, но не обрабатывает его. То есть, речь идет о так называемых "заброшенных" участках, в том числе, государственной и коммунальной формы собственности.

Если фермер обнаружит таковую по соседству со своим паем, он может требовать от собственника продать ее или обменять, в том числе, через суд, если не договорятся по-хорошему.

Также о консолидации земли может идти речь, если, скажем, есть проблемы с проектом землеустройства (например, участки находят друг на друга клиньями, нет доступа к дороге и др.).

Понятно, что в украинских реалиях такой закон может спровоцировать настоящие земельные войны. К примеру, если претенденту на "укрупнение" предложит явно заниженную сумму для выкупа или, скажем, неравноценный обмен.

Стоит отметить, что правовые нормы для фактического отъема земли уже есть, В Украине действует закон о консолидации земель, и там прописано, что фермеры обязаны обеспечивать использование земельного участка по целевому назначению. То есть, если землю не обрабатываешь - продавай.

"Страна" подробно рассказывала о том, что еще решил Кабмин на заседании в среду, 21 апреля.

Кроме того, мы сообщали, что ранее Рада приняла закон, который позволяет владельцу дома автоматически получать право на земельный участок.