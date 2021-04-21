Брат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, Юрий Зонтов, уволен из Службы внешней разведки (СВР). Увольнение стало результатам служебного расследования, которое выявило нарушение Зонтовым воинской дисциплины. Об этом сообщается на странице СВР в соцсети.

"Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Юрием Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

В связи этим Юрия Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы.

Напомним, 6 апреля следователи НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева по делу о коррупции. По данным следствия, Юрий Зонтов причастен к получению взятки в размере 100 тысяч долларов.

7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в получении $100 тысяч взятки двоим адвокатам. В свою очередь глава ОАСК Павел Вовк заявил, что следствие использует его брата как "расходный материал для сведения личных счетов".