Кабмин внес радиолокационную станцию "Дуга", расположенную в Чернобыльской зоне, в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко,

По его словам, соответствующее решение было принято в целях сохранения станции.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предотвращение уничтожения, когда это возможно", - подчеркнул Ткаченко.

Министр отметил, что хоть "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, этот объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом.

"Это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", - заверил Ткаченко.

Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле - единственная из трех аналогичных советских станций, сохранившаяся до наших дней. До середины 1980-х годов информация о ней была засекречена. Станция отслеживала пуски межконтинентальных баллистических ракет. Она была способна засечь цели на дистанции от 900 до 3000 километров в приполярной зоне.

Вместе с аналогичной станцией на Дальнем Востоке, которая на сегодняшний день не сохранилась, "Дуга" перекрывала через Северный Полюс всю территорию США. Угол обзора каждой станции составлял 50-75 градусов в зависимости от текущего состояния ионосферы на маршруте сигнала.

Напомним, в октябре прошлого года министр объявил о внесении здания "летающей тарелкой" в Киеве в реестр памятников архитектуры.

Также мы писали о том, как в центре Одессы произошло обрушение трехэтажного жилого дома-памятника архитектуры.