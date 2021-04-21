Скопление войск РФ у границ Украины обсудят в Бундестаге - посол Мельник

В четверг, 22 апреля, в Бундестаге пройдут парламентские слушания на тему роста концентрации российских вооруженных сил возле границ Украины и эскалации на Донбассе.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"22 апреля Бундестаг проведет парламентские слушания на тему "Перемещение российских войск и нарастающая опасность эскалации на Востоке Украины". Важно, что немецкий политический истеблишмент прислушался к призывам Украины предотвратить новую российскую интервенцию", - написал дипломат.

Мельник поблагодарил за это парламентскую фракцию Социал-демократической партии Германии, а также совместную фракцию "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на Донбассе и в аннексированном Крыму складывается "более чем тревожная" ситуация.

Ранее мы писали о том, как президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Ангела Меркель и канцлер ФРГ призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.