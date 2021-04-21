Подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. В составе ее экипажа находится 53 человека. Власти уже начали поиски субмарины.

Об этом со ссылкой на представителя флота Джулиуса Виджоджоно сообщает газета Daily Star в среду, 21 апреля.

По его словам, Индонезия запросила помощь у Сингапура и Австралии, чтобы найти подлодку KRI Nanggala 402.

По предварительной информации, связи с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

Командующий Национальных вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто подтвердил пропажу подводной лодки и сказал, что на борту находится 53 человека. По его словам, пропавшая подлодка может находиться на глубине около 700 метров.

Справка. KRI Nanggala 402 - одна из пяти подводных лодок, принадлежащих индонезийскому флоту. Ее построили в Германии в 1981 году. В 2011 году корабль модернизировали.

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