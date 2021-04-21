В центре Киева в воскресенье, 25 апреля, запретят движение транспорта по маршруту проведения V Международного Евро Марафона. Легкоатлетический пробег стартует в 9:00. При этом запрет движения транспорта предусмотрен с 08:00 до 15:30, сообщается на сайте КГГА.

Марафон пройдет по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК "Олимпийский") - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - проспектом Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - с площади Победы - улицей Саксаганского - ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта).

Об изменениях в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.

Евро Марафон - международные соревнования, которые внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений его разрешается проводить без зрителей.

Ранее "Страна" писала о том, что жесткий карантин и транспортный локдаун в Киеве продлили до мая.

Также мы сообщали, что Киев может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.