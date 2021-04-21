Вечером во вторник, 20 апреля, в Кировоградской области в помещении, где находился президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк и еще двое людей, взорвалась граната . В результате погиб один из присутствующих.

Об этом в комментарии Petrove TV рассказал сам Поворознюк.

По его словам, гранату на встречу принес один из его друзей. Конфликтов между присутствующими в момент инцидента не было.

"Заехал к друзьям на базу. Я часто заезжал туда: то в нарды поиграем, то посидим пообщаемся там в беседке. Я заехал, захожу - он (Вертилецкий, друг Поворознюка - Ред.) со своим компаньоном Левой сидит разговаривает. Я сел слева, мы сидели говорили ни о чем: анекдоты рассказывали, смеялись. Тут Вертилецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял сразу. Смотрю: боевая граната, смешного тут мало. Проходит две секунды, он берет эту гранату и кладет себе в карман. И она взрывается. И дальше меня накрывает столом, меня иконами присыпало, и дальше я смутно помню", - рассказал президент "Ингульца".

По его словам, он не помнит, как оказался на улице. Когда ему удалось прийти в себя, он вызвал на место правоохранителей и медиков.

"Вызвал полицию, "скорую" сразу, зашел туда. Там куча мяса, рука валяется. Лева был - я замотал ему голову и мы врачей дождались", - сообщил Поворознюк.

Также он сообщил, что чувствует себя нормально, его травмы оказались менее серьезными, чем у других присутствующих.

"Хочу успокоить всех своих сторонников, футбольное сообщество и разочаровать недругов. Со мной все нормально. Сравнительно с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально.

В пресс-службе полиции Кировоградской области сообщили, что взрыв произошел в помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям "вследствие неосторожного обращения" с гранатой.

В результате взрыва один из присутствующих получил тяжелые травмы, еще один - осколочные ранения.

"58-летний мужчина был срочно доставлен в лечебное учреждение. Сегодня, 21 апреля, от полученных травм он скончался. Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве на станции метро "Майдан Независимости" у пассажира нашли две боевые гранаты.

Также мы писали о том, что в Киеве пьяный мужчина с гранатой в руках угрожал взорвать ЖЭК.