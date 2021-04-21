Сегодня, 21 апреля, Владимир Путин зачитал ежегодное послание Федеральному собранию.

Большая часть (процентов 90) обращения была посвящена внутренней российской повестке с уклоном в социальную политику.

Ближе к концу глава Кремля кратко высказался о международных делах. В том числе о ситуации на постсоветском пространстве.

Приводим главные цитаты на эту тему и анализируем, что они означают.

Беларусь и госпереворот

Самый большой отрывок этой части ВВП посвятил попытке госпереворота в Минске, о котором недавно заявляли Россия и Беларусь.

Приведем полную цитату. Первые ее абзацы были адресованы Западу. Президент РФ заявил, что против Москвы и ее союзников задействуют не только санкции, но и прямые угрозы - вроде физического устранения.

"...Есть интересы России, которые мы будем отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства мира.

А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.

Вместе с тем, в мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономке, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим.

На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Я имею в виду ставшими недавно известными факты прямой попытки государственного переворота в Беларуси и убийства президента этой страны.

При этом характерно, что даже такие вопиющие попытки не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит.

Ну, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу. Или к Мадуро в Венесуэле.

Можно, повторяю, как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили, и насильственное отстранение от власти. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика государственных переворотов, планов политических убийств в том числе в отношении высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы перешли уже.

Чего только стоят показания задержанных участников заговора о том, что говорилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке. Это, знаете, одним рубильником не сделаешь.

Видимо, не даром западные коллеги отказываются от предложений России наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз предлагали, все просто уходят об обсуждения этого вопроса.

А что было, если бы попытка государственного переворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало, как складывалась бы вообще судьба Беларуси... Об этом никто не думает. Как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране..." - сказал Путин.

"Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки". Путин об Украине

Далее хозяин Кремля перешел на тему, которую можно условно связать с противниками РФ в Восточной Европе. В частности, с Украиной - хотя название страны Путин почти не произносил. Но оно читается между строк.

"Недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта – кто громче что-то скажет.

Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо, без иронии скажу, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был.

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жёстким.

Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели.

При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - резюмировал Путин.

Новое оружие

Как и предсказывали многие, Путин коснулся темы новых вооружений. Но описывал он в основном стратегические вооружения, которые нужны для противостояния странам НАТО. То есть этот мессидж был адресован не Украине, а Западу: мол, мы перед вами неуязвимы.

"К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов – это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 процентов.

На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года.

Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, "Кинжал" и ракетами "Калибр". На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон""- рассказал президент РФ.

При этом он заявил, что Россия не хочет сжигать мосты и призвал к переговорам пяти ядерных стран для выработки совместных подходов к безопасности.

Что отсылает нас к вероятным переговорам с американским президентом Байденом, которые готовятся США и Россией.

Что означают все эти заявления для Украины?

Тот факт, что международной повестке Путин уделил минимум времени с одной стороны закономерен. По соцопросам, именно решения внутренних вопросов ожидали услышать россияне.

Да и в последние годы у Путина все больше места в посланиях уделяется именно социалке и экономике. То есть тут тенденция сохранилась.

Что же до международной темы, то прозвучало несколько посылов.

Звучит явное предупреждение не переходить "красные линии". Иначе обещается "быстрый и жесткий" ответ, и "все пожалеют, как никогда не жалели". Страна не называется, но судя по всему речь об Украине.

При этом "красные линии", как сказал Путин, Россия сама начертит.

Среди них может быть и размещение иностранных войск в Украине. Или же наступление ВСУ на Донбассе (подготовку которого, впрочем, в Киеве категорически отрицают). Или же какие-то жесткие меры против "Северного потока-2".

Конечно, все это было сказано максимально неконкретно, в стиле "кому надо - поймет". Но общий вывод понятен: Путин не анонсирует никаких проактивных действий. А только предупреждает, что Россия будет реагировать.

Причем в послании делается намек, что реакция может быть любой: Путин говорит, что Москва слишком долго вела себя сдержанно и не отвечала на "хамство".

Но в целом ясно, что это не стратегия поглощения Украины и не подготовка общественного мнения к войне с ней.

В то же время расплывчатость формулировок значит, что у ситуация вокруг Украины и Донбасса пока имеет много вариантов развязки и далека от кульминации. Поэтому Путин не спешит очерчивать каких-то стратегем - все может сложиться очень по-разному. Включая военный сценарий.

"Помешать миру могут провокации"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва проанализировал ситуацию вокруг Украины в контексте сегодняшних заявлений Путина.

"Слово "Украина" Путин произнес всего два раза. Да и то в контексте Януковича и событий 2014 года, проводя параллели с раскрытым заговором по свержению и убийству Лукашенко.

Плюс сказал (не называя страну), что если будут какие-то провокации против интересов России, то ответ будет ассиметричным и настолько мощным, что "что они (устроители провокаций) пожалеют так, как еще никогда не жалели".

Это к вопросу о "грозных и ужасных" слухах, которые ходили накануне о том, что Путин чуть ли не войну Украине собирался сегодня объявить.

И это к вопросу о том, с какой целью Россия стягивает войска к украинским границам.

Информация, которая поступает из Москвы из разных источников, показывает, что примерно с конца февраля - начала марта руководство России пребывает в уверенности, что Украина начнет наступление на Донбассе, чтоб втянуть РФ в войну и сорвать строительство "Северного потока - 2" на его последнем этапе, либо (если Россия не вмешается) – подорвать ее и лично Путина авторитет.

Я сейчас не говорю – это на самом деле так или нет. Но в России уверены, что был именно такой сценарий.

Поэтому действия, которые предприняла РФ имели две цели:

1. Показать, что Россия вмешается, если на Донбассе начнется украинское наступление.

2. Вмешается намного более жестко, чем в 2014-2015 года и с намного большими последствиями для украинской власти. О чем, собственно, Путин дал понять и в сегодняшнем послании, заявляя об "ассиметричном ответе на провокации".

Это, вероятно, по замыслу Кремля, должно было отвадить Киев от активных действий на Донбассе (даже если такую задачу поставили из США), а заодно, показав серьезность намерений, сорвать любые возможные действия Вашингтона по остановке строительства "Северного потока - 2".

Выполнена ли эта задача?

Частично.

Во-первых, украинские власти уже столько раз повторили в разных вариациях фразу "никакого наступления не планируется", что даже если такой план и был, то вернуться к нему с информационно-политической точки зрения будет проблематично.

Во-вторых, американцы вошли в переговорный процесс с Россией, пусть пока еще и не очень конкретный. И Байден уже заявил, что вопрос по действиям США по "Северному потоку - 2" пока открыт. То есть допустил, что, может, и не будет вводить санкции.

А если "Северный поток - 2" будет достроен и запущен, то и напряжение вокруг Украины уменьшится на процентов 90.

Ликвидирована ли полностью угроза большой войны? Наверняка всем нормальным людям хотелось бы надеяться, что да.

Но.

Помешать "мирному" сценарию могут масштабные провокации.

Как это произошло утром 20 февраля 2014 года – когда дело шло к большому компромиссу между Януковичем и Майданом, но "группа Парасюка", открыв огонь по силовикам, спровоцировала бойню, в которой погибли десятки людей. После чего любые договоренности стали мертворожденными и была запущена цепочка событий, приведшая к войне.

Сейчас также, очевидно, есть заинтересованные силы с разных сторон, чтоб взорвать ситуацию.

А потому нужно внимательно следить за "парасюками" (чьи бы паспорта они не имели в кармане и какими бы спецслужбами не курировались), чтоб не повторилось 20.02.2014".