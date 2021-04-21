"Стыдно. Сегодня так делать нельзя". Разумков прокомментировал вечеринку Тищенко
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко должно быть стыдно за проведение вечеринки во время локдауна в Киеве.
Об этом Разумков сказал на пресс-конференции в Луцке, пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 21 апреля.
"Стыдно. Сегодня так делать нельзя", - сказал председатель Верховной Рады.
По его мнению, представители власти должны осознавать, что на сегодняшний день государство находится в сложной ситуации, у многих людей закрылся бизнес, нет ресурсов для нормальной жизни.
Кроме того, Разумков надеется, что фракция "Слуга народа" отреагирует на ситуацию с Тищенко. А празднование значимых событий можно отложить до того времени, когда "отпраздновать смогут все". Председатель рассказал, что в пятницу будет день рождения его жены, однако отмечать его будут дома, в кругу семьи.
"Я надеюсь, что реакция от фракции будет.… Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне, как главе парламента, за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех", - резюмировал Разумков.
Напомним, 18 апреля в Киевском отеле Fairmont прошла вечеринка в честь дня рождения жены нардепа Никола Тищенко, несмотря на то, что в Киеве действуют строгие карантинные ограничения. После этого полиция открыла уголовное дело.
Также мы писали, что в Офисе президента дали рекомендации для "слуг народа" касательно того, как отвечать на вопросы о скандальной вечеринке.