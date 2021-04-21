Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство поставят гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал российский лидер.

Послание президента уже завершилось, оно продолжалось 1 час 20 минут.

95% обращения было посвящено внутренней российской повестке с упором на социальную политику.

"А сейчас хочу обратиться к гражданам России: мы сделаем все, все сделаем для достижения цели. Будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые мы поставили", - завершил Путин такими словами.

Напомним, в октябре прошлого года в России показали пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она была выпущена в цель, находящуюся в Баренцевом море. Ракета пролетела 450 км на скорости 8 Махов ( 9 800,35 км в час - Ред.).

Также мы рассказывали о российских новинках в вооружении, среди которых были ракета Циркон, 7 подводных лодок и 16 кораблей ВМФ.