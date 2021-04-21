Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев провести майские праздники и Пасху дома, так как массовые скопления людей могут спровоцировать новую волну коронавируса в Украине.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров в среду, 21 апреля.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется, не только с точки зрения количества случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то что мы выходим из очередной волны не означает, что коронавирус исчез", - сказал Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что улучшение ситуации не означает возвращения к массовым гуляниям. Особую осмотрительной и сознательность Шмыгаль призвал соблюдать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - сказал он, добавив, что в пятницу с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

"Массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал новую вспышку заражений коронавирусом. По его словам, она ожидается после Пасхи, которая выпадает на 2 мая, и других майских праздников.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко анонсировал введение дополнительных карантинных ограничений в городе на время праздников.