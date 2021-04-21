Действующий в Украине карантин, введенный из-за пандемии Covid-19, официально продлен еще более, чем на два месяца - до 30 июня. Вместе с ним в стране продлевается и режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение приняло в среду, 21 апреля, на заседании Кабмина.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не планирует вводить в Украине особые ограничения на период Пасхи и майских праздников, в стране будет действовать все тот же адаптивный карантин.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Госпотребслужбы, Киев может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.

Также мы сообщали, что Covid-19 вышел на четвертое место среди причин смерти в Украине.